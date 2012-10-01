Віртуозна стрільба з лука, чемпіонат кінних лучників, шоу вогняних стріл та метання ядер, що горять, на турнірі під Києвом

6-7 жовтня у «Парку Київська Русь» пройде Міжнародний лучний турнір – «Стріла Стародавнього Києва». Учасники турніру з України, Росії, Білорусі, Туреччини, Молдови змагатимуться у спеціальних номінаціях – стрільба з розвороту, на швидкість, двома стрілами, стрільба по силуетам. У рамках турніру вперше в Україні пройде Міжнародний чемпіонат кінних лучників.

Гості «Парку Київська Русь» побачать монгольські, англійські та давньоруські луки, відтворені з історичною достовірністю, а також зможуть випробувати їх у дії. Окрім того, тренери з Федерації кюдо в Україні проведуть майстер-клас зі стрільби з японського лука.

До уваги відвідувачів майстер-класи з древніх ремесел, а на ярмарку майстрів – сувеніри на будь-який смак. Працюють середньовічні тир, конюшня та костюмерна. У вечірній програмі - шоу вогняних стріл, стрільба катапульти ядрами, що горять, незабутні вогняні шоу та феєрверки.

Турнір проходить за підтримки Міжпарламентської Асамблеї країн-учасниць СНД та Київської обласної державної адміністрації.

Для журналістів в суботу 6 жовтня буде організовано прес-тур. За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.

Нагадуємо, що для студентів та пенсіонерів діють знижки, а для дітей дошкільного та шкільного віку вхід безкоштовний у рамках Всеукраїнської благодійної акції «Новий Древній Київ».

«Парк Київська Русь» розташований у с. Копачів Обухівського району. З Києва курсуватимуть маршрутні автобуси від станції м. Видубичі кожні 30 хвилин.

Сайт «Парку Київська Русь»: http://www.parkkyivrus.com/