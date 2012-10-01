У Києві знову «замінували» станцію метро
11:24, 01 жовтня 2012Суспільство
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У Києві станцію метро «Дорогожичі» тимчасово закрито у зв’язку з повідомленням про замінування.
Дорогожичі "замінували"
Сьогодні станція Київського метрополітену «Дорогожичі» з 10.43 тимчасово закрита для входу, а о 10.54 - для виходу пасажирів у зв’язку з надходженням на телефонну лінію «102» анонімного повідомлення про її замінування.
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Як повідомляє прес-служба КП Київський метрополітен”, з 10.45 поїзди метро проходять повз станцію без зупинки.
На станцію прибули представники правоохоронних органів для детального обстеження об’єкту на наявність вибухонебезпечних предметів.
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