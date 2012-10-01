Ніякої вибухівки на станції київського метро не знайшли

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, нагадавши, що о 10.12 по спецлінії «102» від невідомої особи надійшло повідомлення про закладення вибухівки на зазначеній станції.

«Вжитими заходами будь-яких небезпечних предметів не виявлено, об 11.35 роботу станції «Дорогожичі» відновлено. Наразі вживаються заходи зі встановлення й затримання особи, яка здійснила неправдиве повідомлення», - зазначили у міліції.