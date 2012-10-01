Затримувати вбивцю з «Каравану» міліція виїжджала шість разів за день

Про це УНН повідомив прес-секретар ГУ МВС України у місті Києві Ігор Михалко.

"На кожне повідомлення правоохоронці реагують, але поки що не затриманий. Людина, наприклад, повідомляє, що бачила схожого чоловіка. Правоохоронці кидаються, туди приїздять, але наразі не підтверджується", - сказав він.

На уточнююче запитання, скільки правоохоронців виїздить для перевірки такої інформації, співрозмовник агентства відповів:

"Наприклад, хто перший приїде. У нас працює система "Цунамі" – центр управління нарядами міліції. Тобто черговий направляє і хто перший. Тобто може приїхати одна патрульна машина, а може одразу дві-три машини. У кожному випадку по-різному. Тобто, хто ближче знаходиться, той і приїздить, а потім вже слідом за ним може приїхати дві-три машини".

І.Михалко також зазначив, що оперативники продовжують працювати і шанси знайти зловмисника ще є.