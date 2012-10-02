Невідомі вчинили напад на шахту та підпалили її

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Луганської області, встановлено, що 30 вересня, о 20.30 на територію гірничого підприємства, яке розташована в полі, за 800 метрів від смт Петрівське Антрацитівського району, проникли невідомі особи, зв’язали трьох працівників шахтодільниці, після чого пошкодили електричний трансформатор, а також підпалили об’єкти на території шахти: приміщення нарядної (вагончик), побутове тимчасове приміщення, компресорну, лебідочну і три автомобілі.

Забравши три мобільні телефони працівників підприємства, злочинці покинули територію шахтодільниці.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, під час події на шахті працювало 8 чоловік, 5 з яких перебували в похилій виробці, троє на поверхні. Робота шахти була припинена, шахтарі підняті на поверхню.

О 22.20 пожежу було ліквідовано. Під час даної події ніхто з працівників не постраждав.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ст. 187 ч.2 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групок осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм) та ст. 194 ч.2 КК України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

Хід розслідування справи взято на контроль прокуратурою області.