Проти заступника мера Ужгорода порушили справу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, 2 жовтня посадовця було затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Він звинувачується у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що при проведенні реконструкції міні-котелень окремих дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Ужгорода чиновник виніс та підписав звітні документи, за якими Ужгородською міською радою безпідставно виділено кошти на загальну суму понад 3,3 млн грн.