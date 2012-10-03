Проти заступника мера Ужгорода порушили справу
14:17, 03 жовтня 2012Суспільство
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Прокуратура Закарпатської області порушила кримінальну справу проти заступника міського голови Ужгорода за оборудки при закупівлі міні-котелень для навчальних закладів міста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, 2 жовтня посадовця було затримано і поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Він звинувачується у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.
Встановлено, що при проведенні реконструкції міні-котелень окремих дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Ужгорода чиновник виніс та підписав звітні документи, за якими Ужгородською міською радою безпідставно виділено кошти на загальну суму понад 3,3 млн грн.
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