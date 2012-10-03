Акордеоністу Завадському «шиють» ще одну статтю

Про це в інтерв'ю газеті "Комсомольская правда в Украине" заявив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

"Під час слідства встановлена його причетність ще й до виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції, а також створення й утримання місць розпусти", - сказав він.

За словами В.Фаринника, І.Завадський уже вивчає матеріали своєї кримінальної справи.

"Потерпілими визнано шістьох неповнолітніх, але насправді їх декілька десятків. Батьки не хочуть розголошувати того, що сталося з їхніми дітьми, вважаючи за краще скоріше забути кошмар", - зазначив начальник ГСУ МВС.

Як повідомляв УНІАН, заслуженого артиста України І.Завадського затримали 23 березня. Йому інкримінують 11 епізодів розбещення неповнолітніх і один епізод згвалтування.

21 травня Шевченківський райсуд подовжив І.Завадському арешт на чотири місяці.