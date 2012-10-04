Убивця "беркутівця" зізнався у злочині
У Севастополі зізнався затриманий за «гарячим слідом» 22-річний місцевий житель, підозрюваний у скоєному ввечері 1 жовтня вбивстві міліціонера підрозділу «Беркут» Володимира Карпенка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник прокурора Севастополя Дмитро Мороз.
За його словами, кримінальну справу прийнято до провадження прокуратурою Севастополя, наразі у кримінальній справі проводиться досудове слідство.
«Підозрюваного затримано. Він зізнався в скоєнні вказаного злочину, а саме, що в ході сварки на побутовому грунті вистрілив із пістолета кілька разів у потерпілого, що, надалі, стало причиною смерті зазначеної особи», - сказав Д.Мороз, за вказаний злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНІАН, раніше УМВС України в Севастополі повідомляло, що розслідує кримінальну справу за фактом вбивства співробітника міліції, що сталося 1 жовтня. В офіційному повідомленні зазначалося, що 1 жовтня о 23.00 до чергової частини міської міліції надійшло повідомлення від лікаря станції «Швидка допомога» про те, що в під'їзді одного з будинків у Гагарінському районі виявлено труп невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням.
На місці події було встановлено, що загиблим є працівник севастопольської міліції, 1989 року народження.
Зловмисника було затримано «гарячим слідом». Ним виявився 22-річний житель Севастополя, який проживав в одному будинку із загиблим співробітником міліції. В нього вилучено зброю.
Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст.115 (вбивство) КК України.