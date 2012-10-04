Убивця "беркутівця" зізнався у злочині

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник прокурора Севастополя Дмитро Мороз.

За його словами, кримінальну справу прийнято до провадження прокуратурою Севастополя, наразі у кримінальній справі проводиться досудове слідство.

«Підозрюваного затримано. Він зізнався в скоєнні вказаного злочину, а саме, що в ході сварки на побутовому грунті вистрілив із пістолета кілька разів у потерпілого, що, надалі, стало причиною смерті зазначеної особи», - сказав Д.Мороз, за вказаний злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше УМВС України в Севастополі повідомляло, що розслідує кримінальну справу за фактом вбивства співробітника міліції, що сталося 1 жовтня. В офіційному повідомленні зазначалося, що 1 жовтня о 23.00 до чергової частини міської міліції надійшло повідомлення від лікаря станції «Швидка допомога» про те, що в під'їзді одного з будинків у Гагарінському районі виявлено труп невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням.

На місці події було встановлено, що загиблим є працівник севастопольської міліції, 1989 року народження.

Зловмисника було затримано «гарячим слідом». Ним виявився 22-річний житель Севастополя, який проживав в одному будинку із загиблим співробітником міліції. В нього вилучено зброю.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст.115 (вбивство) КК України.