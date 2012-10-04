На міжбанку долар підріс, а євро - дещо подешевшало
13:20, 04 жовтня 2012Суспільство
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У четвер, 4 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,1470/8,1515, на 12:00 ціни підвищилися - 8,1490/8,1520 грн/дол.
За євро дають майже 1,3 долара
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2619/23, на 12:00 ціни знизилися: 0,2616/20.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2951/53, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5445/10,5520, на 12:00 ціни пішли вниз: 10,5380/10,5460.
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