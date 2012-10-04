На міжбанку долар підріс, а євро - дещо подешевшало

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2619/23, на 12:00 ціни знизилися: 0,2616/20.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2951/53, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5445/10,5520, на 12:00 ціни пішли вниз: 10,5380/10,5460.