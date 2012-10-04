Верховну Раду хочуть позбавити права призначати суддів

Про це сьогодні на Першому судовому форумі заявив радник президента - керівник головного управління з питань судоустрою АП Андрій Портнов.

Як передає ЛІГАБізнесІнформ, Портнов уточнив, що вже сьогодні в Конституційну асамблею будуть внесені узгоджені з президентом зміни до Основного Закону. За його словами, новий розділ "Правосуддя" буде враховувати останні рекомендації Венеціанської комісії і Ради Європи.

Зокрема, зміни торкнуться порядку формування Вищої ради юстиції: з її складу виключаються органи виконавчої влади, зменшується вплив і повноваження прокурорів.

Загалом із 20 членів ВРЮ 15 осіб представлятимуть судову систему. "Передбачається також повне усунення парламенту та інших політичних органів від процесу призначення суддів на посади. Ми запропонуємо скасування п'ятирічного строку роботи судді, так зване перше призначення. Пропонується безстрокове призначення суддів, відразу на все життя. Рішення про це буде приймати тільки Вища кваліфікаційна комісія. Президент України буде підписувати тільки акт, який несе виключно церемоніальний характер - не може бути підстав для відмови судді у призначенні", - розповів радник президента. Крім того, за словами Портнова, Верховну Раду усунуть від процесу притягнення судді до кримінальної відповідальності. Сьогодні на це ВР повинна дати згоду.

Також планується підняти віковий ценз суддів - людина зможе займатися цією професією з 30 до 70 років.