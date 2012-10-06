Сьогодні Запоріжжя святкує День міста.

Як передає кореспондент УНІАН, заходи, приурочені до 242-ї річниці заснування Запоріжжя і 69-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників (обидві події в Запоріжжі традиційно відзначаються разом у першій половині жовтня – УНІАН) розпочалися з урочистого відкриття Покровського ярмарку на Набережній магістралі, яку з нагоди урочистостей перекрили, перетворивши на пішохідну зону і місце розташування торгових і розважальних комплексів.

За даними організатора свята - Управління культури Запорізької міськради, у рамках святкування Дня міста планується поставити кілька рекордів, гідних увійти до Книги рекордів України.

Так, на фестивалі «Запорізький козацький куліш» запорізькі кухарі планують підсмажити на одній пательні домашню ковбасу завдовжки понад 100 м. Також на Покровському ярмарку для запорожців буде представлено 242-кілограмовий торт – символ 242-ї річниці Запоріжжя, шматочок якого зможе після презентації скуштувати кожний охочий.

Паралельно з відкриттям Покровського ярмарку на Дніпрі стартувала парусна регата.

«У рамках свята на Набережній магістралі і каскаді «Райдуга» сьогодні також працюватимуть виставки народних майстрів, архітектурних проектів, майстер-класи з декоративно-прикладної творчості, хореографії, малюнку і стенд для записів «Освічення у любові до рідного міста», на якому будь-хто бажаючий учасник свята зможе написати теплі слова і вітання рідному місту», - повідомляє Управління культури міськради.