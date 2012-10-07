У понеділок Україну заллє дощами

У північних, центральних, а вночі і у західних областях України пройде сильний дощ, і лише у східних, вночі у Криму та Приазов'ї, а вдень і у більшості західних областей без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 19°, у західних областях 4-9° тепла (в Карпатах 0-2° морозу); вдень у північних, західних та більшості центральних областей 9-14°, на решті території 15-20°, місцями 23-25°.

У Києві та області очікується дощ, вночі та вранці місцями сильний дощ. Температура по області протягом доби 9-14°. По м. Києву температура протягом доби 10-12°.

7 жовтня температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-21°, в Дніпрі біля Києва 15°.