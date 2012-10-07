Наступного тижня в Україну прийдуть приморозки
14:32, 07 жовтня 2012Суспільство
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Вночі та вранці 9-12 жовтня у західних, північних та в більшості центральних областей України на поверхні грунту, а в Карпатах і в повітрі очікуються приморозки 0-3°.
9-12 жовтня у західних, північних та в центральних областях України синоптики прогнозують приморозки
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Завтра, 8 жовтня, у північних, центральних, а вночі у західних областях пройдуть сильні дощі, на Правобережжі країни окремі пориви вітру 15-20 м/с.
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