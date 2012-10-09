Прокуратура шукає платню водолазів

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, перевірку ініціював Тернопільський прокурор з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері із залученням органів державного контролю після заяви керівництва рятувально-водолазної служби про кількамісячну заборгованість.

Попередньо встановлено, що на державному підприємстві за липень-вересень заборгованість із заробітної плати працівникам становить 333 тис. грн та 15 тис. грн – із виплати пільгової пенсії водолазам.

При цьому працівники прокуратури з’ясували, що керівництво установи у своїй звітності, яка подається у державні органи статистики, факт наявної заборгованості приховало.

Оцінку цим діям буде дано після завершення перевірки.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня під час сесії облради начальник водолазно-рятувальної служби Тернопільської області Василь Козак заявив, що його працівники 3 місяці не отримують зарплату.

Під час перегляду бюджету службі мали виділити кошти на виплату зарплат за липень та серпень, однак сесія не відбулася через відсутність кворуму - не прийшли депутати із провладних партій. Після цього присутні працівники служби заявили про намір проводити акції протесту під облдержадміністрацію, оскільки їм нема за що годувати свої сім’ї.