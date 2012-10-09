Український фільм потрапив у лонг-лист премії «Оскар»

Про це повідомляє Корреспондент.net.

Головний герой картини - льотчик Іван Додока, літак якого потрапив у аварію. Доля І.Додоки невідома його родичам. Льотчик встиг побувати у таборах, довго поневірявся країною, а у результаті опинився в індіанському племені в Канаді, де намагався наново облаштувати своє життя.

Стрічка заснована на реальній історії льотчика радянської армії Івана Даценка, літак якого впав під Львовом. Доля І.Даценка була невідома, поки в 1967 році радянська делегація на Усесвітній виставці в Монреалі не зустріла представника індіанського племені, який говорив чистою українською мовою.

М.Іллєнко, Костянтин Коновалов і Денис Замрій над сценарієм працювали рік. Зйомки картини в цілому зайняли п'ять років.

Усього в списку претендентів на «Оскар» цього року фігурує 71 робота. Вперше до списку потрапила Кенія, повідомляє прес-служба Американської кіноакадемії. Шорт-лист премії буде оголошений 10 січня 2013 року. Лауреатів премії «Оскар» оголосять 24 лютого 2013 року.

Фільм М.Іллєнка на «Оскар» від України висунув Національний оскаровський комітет. Із стрічкою «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» конкурував фільм «Дом с башенкой» Єви Нейман.

У 2012 році «Оскар» у номінації Найкращий фільм іноземною мовою дістався іранській драмі «Розлучення Надера і Симін» Асгара Фархаді.