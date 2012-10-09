МЗС підтвердило, що двоє українців у Росії вкрали китайця

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

За його словами, МЗС України звернулося до компетентних органів Москви щодо затримання громадян України.

«Нам повідомили, що згідно із статтями 91 і 92 КПК Російської Федерації за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого статтею 126 (викрадення людини), 5 жовтня було порушено кримінальну справу і затримано двох громадян України», - сказав він.

За словами О.Дикусарова, зараз українські дипломати уважно відслідковують хід цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, за даними Слідчого комітету Росії, 4 жовтня ввечері троє чоловіків викрали 27-річного громадянина Китаю, помістили його у позашляховик Rang Rover і виїхали у невідомому напрямку. З автомобіля підозрювані зателефонували дружині викраденого і зажадали викуп у розмірі 3 млн рублів (близько 100 тис. доларів) за його звільнення, погрожуючи у разі відмови вбивством потерпілого. Двоє чоловіків покинули автомобілів, залишивши в ньому потерпілого, позбавленого можливості пересуватися, і свого співучасника. У районі міста Реутов автомобіль зупинився біля ресторану швидкого харчування. У цей час потерпілому вдалося втекти.

Поліції вдалося затримати підозрюваних. Ними виявилися двоє громадян України 26-ти і 27-ти років та один 26-річний громадянин Таджикистану.