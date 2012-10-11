Викрадачі дорогих іномарок за нагоди викрали і комбайн

Про це УНІАН повідомили в ВЗГ УМВС України у Полтавській області.

За їх даними, оперативники карного розшуку затримали трьох жителів Хорола (Полтавська область), яких підозрюють у викраданні дорогих іномарок, а також у заміні вузлів і агрегатів автомобілів. Так, правоохоронці встановили, що троє чоловіків спеціалізувалися на легковиках престижних іномарок, таких як BMW або Mercedes, які нелегально завозилися на територію України, а потім використовувалися тут як "двійники".

Одного з підозрюваних оперативники затримали, коли той їхав автомобілем Mercedes. Вони виявили незареєстрований пістолет для стрільби гумовими кулями, і тут же з'ясували, що незареєстрованим є і Merсedes.

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Пізніше затримали ще одного підозрюваного. Чоловік пересувався автомобілем BMW Х-5, який також виявився нелегальним.

Технічна експертиза, яку проводили фахівці Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Полтавській області, повністю підтвердила оперативну інформацію. На багатьох вузлах і агрегатах автомобілів виявили «перебиті» номери.

При проведенні перевірки також встановили, що затримані раніше викрали комбайн, який належить одному з сільськогосподарських підприємств Чернухінського району, і перепродали його іншому сільгосппідприємству в Сумській області.

Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи стосовно фігурантів за ознаками злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), 290 (знищення, підробка номерів, вузлів і агрегатів транспортних засобів) і 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. На даний час проводиться перевірка на причетність затриманих до викрадань іншого автотранспорту на території області.