Євро на міжбанку далі росте

У середу, 17 жовтня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1550/8,1650, на 12:00 звузився спред - 8,1560/8,1615. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1600/8,1640 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2648/53, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2648/52. На час закриття торгів ціни підвищилися - 0,2649/53. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,7200 (-0,2000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3055/1,3130.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6855/10,7005, на 12:00 ціни знизилися - 10,6815/10,6925. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вгору - 10,7070/10,7165.