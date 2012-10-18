Одеські журналісти заявляють про погрози за розслідування земельних афер
Журналісти Одеської області заявили про те, що побоюються за своє життя після того, як почали розслідувати випадки незаконного виділення землі на Чорноморському узбережжі свого регіону.
Про це на прес-конференції в УНІАН заявили Ірина Золотарьова, головний редактор інтернет-видання «Бессарабія — INFORM», і журналіст «Аккерманские вести» Віталій Райнов.
«Нас б'ють, лякають, палять автомобілі. Не знаю, чи залишимося ми живі після цієї прес-конференції», - сказала І.Золотарьова.
«Поки що міліція ніяк не реагує на наші заяви», - уточнила вона.
За словами журналістки, погрози почали надходити, коли вона написала матеріал про виділення радою курортного селища Затока (Білгород-Дністровський район) 11,5 га землі чорноморського узбережжя кооперативу «Рів'єра».
«Спочатку почали надходити телефонні дзвінки з погрозами мені і моєму маленькому синові. А 31 липня і зовсім спалили мій автомобіль», - відзначила І.Золотарьова, додавши, що така ж доля спіткала і тих місцевих депутатів, які хотіли відмінити рішення про виділення землі «Рів'єрі». «Було побито депутата Богдана Шевчука, а у депутата Артеменка спалили машини», - додала вона.
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У свою чергу В.Райнов розповів про ситуацію із сільським головою Приморська Вячеславом Козубенком, який спробував відмінити рішення, за яким 158 га узбережжя було віддано в довгострокову оренду приватній компанії за 14 тис. грн. на рік.
«Спочатку заарештували його дружину. Протримавши 17 діб в Одесі, відпустили. Відтак двічі заарештовували Козубенка, але суди відміняли рішення прокуратури», - сказав В.Райнов.
«За цим усім стоїть сім'я Барвіненків. Батько – депутат обласної ради, а син — народний депутат», - уточнили журналісти.
Довідка УНІАН. В.Барвіненко став народним депутатом за списком БЮТ, виявившись на 154-м місці. У 2010 році перейшов до Партії регіонів.