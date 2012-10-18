Одеські журналісти заявляють про погрози за розслідування земельних афер

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили Ірина Золотарьова, головний редактор інтернет-видання «Бессарабія — INFORM», і журналіст «Аккерманские вести» Віталій Райнов.

«Нас б'ють, лякають, палять автомобілі. Не знаю, чи залишимося ми живі після цієї прес-конференції», - сказала І.Золотарьова.

«Поки що міліція ніяк не реагує на наші заяви», - уточнила вона.

За словами журналістки, погрози почали надходити, коли вона написала матеріал про виділення радою курортного селища Затока (Білгород-Дністровський район) 11,5 га землі чорноморського узбережжя кооперативу «Рів'єра».

«Спочатку почали надходити телефонні дзвінки з погрозами мені і моєму маленькому синові. А 31 липня і зовсім спалили мій автомобіль», - відзначила І.Золотарьова, додавши, що така ж доля спіткала і тих місцевих депутатів, які хотіли відмінити рішення про виділення землі «Рів'єрі». «Було побито депутата Богдана Шевчука, а у депутата Артеменка спалили машини», - додала вона.

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У свою чергу В.Райнов розповів про ситуацію із сільським головою Приморська Вячеславом Козубенком, який спробував відмінити рішення, за яким 158 га узбережжя було віддано в довгострокову оренду приватній компанії за 14 тис. грн. на рік.

«Спочатку заарештували його дружину. Протримавши 17 діб в Одесі, відпустили. Відтак двічі заарештовували Козубенка, але суди відміняли рішення прокуратури», - сказав В.Райнов.

«За цим усім стоїть сім'я Барвіненків. Батько – депутат обласної ради, а син — народний депутат», - уточнили журналісти.

Довідка УНІАН. В.Барвіненко став народним депутатом за списком БЮТ, виявившись на 154-м місці. У 2010 році перейшов до Партії регіонів.