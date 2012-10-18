Редактор полтавської газети заявляє про переслідування

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Луценко повідомив журналістам.

За його словами, упродовж останніх трьох тижнів невідомі намагаються заблокувати роботу редакційної електронної пошти, десятками надсилаючи на адресу газети листи з комп'ютерними вірусами. А 14 жовтня його дружині на мобільний зателефонував невідомий чоловік і, назвавши її повне ім'я, по батькові, прізвище і домашню адресу, погрозив «прирізати».

О.Луценко також переконаний, що всі ці дії пов'язані з його професійною діяльністю, оскільки репортери газети зараз проводять журналістське розслідування, пов'язане із появою фотографій і наклепницькою інформацією стосовно одного з кандидатів у народні депутати від партії «УДАР».

О.Луценко зазначив, що з метою безпеки відвіз дружину і двох дітей з Полтави.

У відділі зі зв'язків із громадськістю обласного управління МВС УНІАН повідомили, що керівництво УМВС Полтави узяло під особистий контроль перевірку інформації про погрози родині журналіста.

Розслідування справи доручене працівникам Ленінського райвідділу міліції Полтави.