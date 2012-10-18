Офіційний курс валют на 18 жовтня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 17 жовтня – 799.3000) 100 EUR – 1048.6816 (на 17 жовтня – 1042.7668) 10 RUR – 2.5954 (на 17 жовтня – 2.5826) Усі курси валют на 18 жовтня

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