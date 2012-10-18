На будівництві київського метро загинув робітник

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Голосіївського району міста Києва.

Як зазначили у прокуратурі, під час встановлення світильників два працівники упали з дерев’яного помосту головою на рейки з висоти півтора метра. Один із потерпілих помер у машині «Швидкої допомоги», інший отримав легкі тілесні ушкодження та від госпіталізації відмовився.

За результатами перевірки буде вирішено питання про порушення кримінальної справи.

Прокуратура Голосіївського району Києва зобов’язала Територіальну інспекцію Держгірпромнагляду України перевірити виконання вимог законодавства про охорону праці під час будівництва станції метро «Іподром» на пр. Глушкова, 1.