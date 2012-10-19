Експерт: у платного телебачення три головні проблеми

Зокрема, три основні проблеми на прес-конференції в УНІАН озвучила генеральний директор компанії Viasat Оксана Ферчук.

Однією з проблем, яка заважає розвитку, є відсутність норми обов'язкового ліцензування всіх операторів ринку. «Якщо ринок регулюється, він повинен регулюватися для всіх суб'єктів», - сказала О.Ферчук.

Друга проблема – кардшаринг. «Проблема кардшарингу. Це піратський спосіб споживання контенту, при якому через мережу Інтернет абонент отримує можливість розкривати систему кодування іншого оператора й мати доступ до контенту безкоштовно. Цей метод піратського доступу до контенту поширюється на території України за допомогою приватних підприємців – дилерів і інсталяторів, які беруть за нього певну плату. Але ця плата не співмірна з тією платою, яку беруть оператори», - зазначила гендиректор Viasat.

Третьою серйозною проблемою, за її словами, є те, що деякі провайдери іноді приховують реальну інформацію про число абонентів. «Деякі провайдери, суттєво занижуючи кількість абонентів у звітах, нечесно розраховуються з дистриб'юторами й правовласниками. Правовласники, в свою чергу, не отримують необхідні суми грошей і не можуть розвивати далі контент. Страждає зрештою споживач", - підкреслила О.Ферчук.