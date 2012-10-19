Українські вертолітники прилетіли на спільні навчання в Німеччині

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків зі ЗМІ Міноборони України, українські екіпажі здійснили переліт через територію трьох держав (України, Польщі та Федеративної Республіки Німеччина) на відстань 2 тисячі 180 кілометрів, загалом провівши у повітрі 19 годин 20 хвилин. Останній раз перельоти на таку відстань вертолітники здійснювали під час участі у миротворчих операціях на території колишньої Югославії 12 років тому.

Під час спільного навчання, яке проходить на базі Об’єднаного міжвидового центру підготовки у німецькому місті Хохенфельс, наші військові підвищують рівень володіння штабними процедурами НАТО та вміння застосовувати їх при плануванні, організації і проведенні багатонаціональної операції.

Льотний склад на чолі з начальником служби безпеки польотів підполковником Русланом Мельником отримав комплекти польотної документації (польотні карти, збірники аеронавігаційної інформації території ФРН, зразки льотних документів, які необхідно відпрацьовувати для польотів за стандартами НАТО) та розпочав підготовку до виконання авіаційних завдань. Необхідну допомогу льотним екіпажам Болгарії, України та Словаччини на спеціальних заняттях надають представники авіації ЗС США.

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Також група військовослужбовців після проходження теоретичних і практичних занять отримала сертифікати на право керування автомобілем “Хаммер” зі встановленою радіостанцією, яка дозволяє підтримувати зв’язок з екіпажами вертольотів.

Українські вертолітники уже виконали кілька польотів з повітряної розвідки наземних цілей.

Завершиться багатонаціональне тактичне навчання “Сейбер Джанкшн-2012” 2 листопада 2012 року.