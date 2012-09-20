Бойовики намагалися "захопити владу" на навчаннях у Литві

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, у переддень активної фази канадські інструктори провели з військовослужбовцями багатонаціональної роти Echo заняття з протидії саморобним вибуховим пристроям і засідкам.

Протягом тренування з патрулювання місцевості на бронетранспортерах М113 українські десантники опанували техніку «прочісування» місцевості, виявлення вибухівки тощо.

«Саморобні вибухові пристрої – це один із найбільш розповсюджених видів зброї локальних конфліктів. Канадські колеги, які набули унікальний досвід знешкодження та захисту від СВП під час операцій в Афганістані, навчали нас правильно поводитися з вибухівкою. Інколи деякі “дрібниці” здатні убезпечити життя і здоров’я сотень солдатів», – розповів командир українського взводу старший лейтенант Андрій Ковалевський.

Під наглядом канадських інструкторів українські, польські та литовські військові виявляли зручні місця для закладання вибухівки. Увага зверталася на зайняття бронетранспортером правильної позиції, порядок огляду місцевості. Основним критерієм загальної оцінки було правильне поводження військовослужбовців з небезпечними предметами. Зокрема, заборонялося прочісувати місцевість близько один від одного, наближуватися на небезпечну відстань до потенційної загрози, а про місце знахідки потрібно було доповідати так, щоб не спровокувати ворога виконати підрив.

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За сценарієм навчань коаліційні сили отримали бойовий наказ для проведення наземної операції. Згідно із задумом, після смерті місцевого лідера бойовики, застосовуючи силу, вирішили привести до влади свого представника. Як складова багатонаціональної роти Echo, український взвод отримав завдання з патрулювання зони відповідальності.

По завершенні “операції” українські десантники під командуванням старшого лейтенанта А.Ковалевського спільно з польськими та литовськими військовослужбовцями знешкоджуватимуть незаконно створені збройні формування та виконуватимуть інші завдання. Кінцевим етапом навчання стане взяття під контроль населеного пункту в зоні відповідальності.