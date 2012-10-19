У суботу в Києві - генеральне прибирання

У рамках осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста 20 жовтня у столиці відбудеться загальноміський суботник.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, комунальники Голосіївського району прибиратимуть сміття та опале листя у парку ім. М. Рильського, після чого планується висадження троянд.

Фахівці Дарницького КП УЗН розпочнуть роботи з благоустрою парків «Привокзальний», «Таращанець», «Позняки» та на вул. М. Драгоманова. А у парку «Партизанської слави» та на вул. Кошиця зеленбудівці саджатимуть дерева.

Деснянське КП УЗН саджатиме дерева і кущі на вул. Каштановій, Братиславській, просп. Ватутіна, а у парках «Молодіжний» і «Фестивальний» з’являться нові кущі. Прибиратимуть також території парків «Кіото», «Деснянський», «Дружби народів» і просп. Лісовий.

Зеленбудівці Дніпровського району працюватимуть у парку «Аврора», а у Гідропарку перекопуватимуть квітники.

Спеціалісти зеленого господарства Оболонського району згрібатимуть опале листя у парку «Пуща Водиця».

Печерське КП УЗН приводитиме у належний стан території парків «Хрещатий», «Міський сад», «Вічної Слави», «Аскольдова могила», «Печерський», «Наводницький», а також бульвари Лесі Українки, Дружби Народів та скверів М. Заньковецької і І. Козловського.

Фахівці Подільського КП УЗН упорядковуватимуть території парку на Замковій горі, «Кинь-Грусть», просп. Свободи і Г. Гонгадзе.

Святошинське КП УЗН прибиратиме сміття та опале листя у скверах на вул. Котельникова та вул. Верховинна, а також на бульварі Вернадського.

Працівники зеленого господарства Солом’янського району саджатимуть кущі і дерева у Ландшафтному парку, у парках «Супутник» і «Вінницький» та на бульварі І. Лепсе.

Зеленбудівці Шевченківського КП УЗН загрібатимуть листя у парках ім. Т.Г.Шевченка, «Володимирська гірка», «Нивки», у скверах ім. Гончара, ім. Чкалова, на вул. Нагірній та Сирецькому гаю.

Крім того, фахівці КП «Святошинське лісопаркове господарство» прибиратимуть сміття та замінюватимуть застарілі лісові меблі у зоні відпочинку «Виноградар».

Також колектив КО «Київзеленбуд» спільно з «Радіо-мелодія» прибиратимуть Гідропарк, саджатимуть на території дерева та разом з «Еволюшен Медіа» наводитимуть порядок у Маріїнському парку та саджатимуть там ялинки і кущі барбарису.