Росіянин «у розпачі» підпалив готельний номер під Києвом

Правоохоронці затримали громадянина Росії, який скоїв підпал у готелі в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Києво-Святошинського районного відділу міліції.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, до чергової частини райвідділу міліції надійшло повідомлення від МНС про те, що в готелі, розташованому в селі Петропавлівська Борщагівка, сталася пожежа.

До приїзду правоохоронців та пожежних підрозділів працівниками готелю вогонь було ліквідовано, хоча полум’ям знищено в номері меблі, пошкоджено телевізор, обгоріли стіни, двері та частково пошкоджений коридор. Матеріального збитку, за словами власника, завдано приблизно на 50 тис. грн.

В ході перевірки стало відомо, що за тиждень до пожежі в номер заселився громадянин Росії, який вранці зник у невідомому напрямку. В результаті оперативно-розшукових заходів було затримано підозрюваного. Ним виявився 29-річний безробітній мешканець міста Тольяті, який приїхав до України 10 жовтня в пошуках роботи.

За даними правоохоронців, він розповів, що поки шукав роботу у столиці, закінчились кошти і, перебуваючи в розпачі, нічого кращого не придумав, як скоїти злочин, щоб потрапити до української в’язниці. Для цього він придбав три літри пального на АЗС, приніс до готелю, розлив його на ліжку, підпалив і залишив номер.

Наразі затриманий перебуває під вартою, про що письмово проінформовано Посольство Росії, зазначили міліції.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна), яка передбачає позбавлення волі від трьох до п’ятнадцяти років позбавлення волі.