Пшениця на експорт може закінчитися вже через місяць

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Мінагрополітики з посиланням на першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Івана Бісюка .

“Кожного місяця обсяги експорту становлять близько 1,3 млн тонн зерна пшениці, що майже удвічі більше, ніж торік. Таким чином, на 15-20 листопада цього року експортні можливості України щодо зерна пшениці можуть бути вичерпані (близько 5-5,3 млн тонн)”, - йдеться у повідомленні міністерства.

Заступник міністра звернув увагу зернотрейдерів на те, що на 19 жовтня було законтрактовано на зовнішні поставки 5,4 млн тонн пшениці. Він також закликав зернотрейдерів з обережністю ставитися до подальшого укладення контрактів

У міністерстві нагадали, що за результатами робочих зустрічей з учасниками Меморандуму про взаєморозуміння між Мінагропродом України й експортерами зерна була збільшена можливість експорту пшениці. Первинний обсяг експорту пшениці був встановлений Меморандумом на рівні 4 млн тонн.

Нагадаємо, Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн тонн, зокрема 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

Пізніше, у жовтні, міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк припустив збільшення експорту пшениці до 5 млн тонн.