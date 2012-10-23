За два місяці банда підлітків скоїла 20 розбійних нападів

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю обласного управління міліції, найстаршому з групи - 20 років, одному 17 років і двом по 16 років.

Двоє затриманих навчалися у вечірній школі, один — у професійному училищі, а ще один — ніде не вчиться і не працює. Жоден з хлопців раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

«Проте це не перешкодило зловмисникам діяти зухвало і жорстоко. З серпня по жовтень цього року грабіжники, організувавши групу, займалися грабежами і розбоями як на території міста, так і в сусідніх районах. В даний час задокументовано близько 20 епізодів пограбувань, хуліганства і розбійних нападів», - повідомили в міліції.

Зараз стосовно молодих людей порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 187 (розбій) і частини 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Під час проведення санкціонованого обшуку квартири, яку винаймали зловмисники, міліціонери вилучили кілька мобільних телефонів, викрадені речі, товари, посвідчення, кредитні карти, а також пневматичний пістолет «Флобер».

Зараз усі четверо учасників групових нападів затримані й поміщені до ізолятору тимчасового тримання Кременчука. За скоєні протиправні дії молодим людям загрожує від 7 до 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Почато слідство.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня в Полтавській області співробітники Управління з боротьби із організованою злочинністю УМВС і Полтавській області затримали чотирьох молодих людей, які підозрюються в розбійних нападах і грабежах, а також у тому, що в липні 2012 року вони влаштували стрілянину в кафе. До групи входило четверо полтавчан, двоє з яких раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності.