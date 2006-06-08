Зійшов з рейок потяг на Івано-Франківськ
09:46, 08 червня 2006Суспільство
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Це сталося в Чернівецькій області
На 53-му км ділянки Чернівці-Тернопіль біля ст.Кострижівка Заставницького району Чернівецької області під час проходження пасажирського поїзда № 350, сполученням Харків - Івано-Франківськ зійшли з рейок три пасажирських вагони.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок сходу вагонів пошкоджено 25 м залізничного полотна. Жертв та постраждалих немає, рух залізничного транспорту не припинявся. Аварію ліквідовано, відновлено пошкоджену ділянку залізничного полотна.
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