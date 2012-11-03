Азаров: хто хотів випити - завжди знаходив можливість

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

Зокрема, відповідаючи на запитання одного з користувачів про те, щоб за прикладом Росії заборонити продаж міцних алкогольних напоїв в Україні після 9-10 годин вечора, глава уряду відзначив: "В принципі я ставлюся до цього позитивно».

«Але я пам'ятаю різні заборони. Колись не продавали алкоголь до 2-ї години дня, колись не продавали алкоголь після 20-ї години. Завжди ці заборони призводили до того, що з'являлася тіньова реалізація алкогольних напоїв, і той, хто хотів, - завжди знаходив можливість купити з-під поли ці вироби. Отже, справа не в заборонах", - підкреслив М.Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні народний депутат України Руслан Зозуля (позафракційний) вніс на розгляд Верховної Ради України законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з масовим пияцтвом”.

Даний законопроект передбачає заборону продажу алкогольних, слабкоалкогольних напоїв і пива з 20.00 вечора до 11.00 ранку. Крім того, документом пропонується заборонити продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів на відстані менш як 300 метрів від загальноосвітніх навчальних і дошкільних закладів.

Автор законопроекту також пропонує заборонити споживання алкоголю на вулицях, в парках, під'їздах житлових будинків, у транспорті, оскільки це часто відбувається на очах неповнолітніх, що провокує уявлення про споживання алкоголю як про "побутову справу".

У даному документі також прописані штрафи за порушення закону - у розмірі 20 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, скоєні повторно протягом року після заходів адміністративного стягнення, спричиняють за собою накладення штрафу у розмірі 25 неоподатковуваних податком мінімумів.

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Крім того, пропонується штрафувати у розмірі 20 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян за розпивання пива (окрім безалкогольного), алкогольних, слабкоалкогольних напоїв на виробництві або за перебування на роботі в нетверезому стані.

Керівникам підприємств, спійманих на розпиванні алкогольних напоїв і пива або ж на приховуванні подібних фактів, загрожує штраф у розмірі 25 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.