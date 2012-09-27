У Кабміні знайшлися противники різкого підвищення цін на алкоголь

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр агрополітики Микола Присяжнюк у середу на прес-конференції в Києві.

«Ми свої зауваження висловили. Ми поки що таке стрімке збільшення мінімальних цін (на алкогольні напої – УНІАН) не підтримуємо», - сказав М.Присяжнюк.

За словами міністра, щорічне підняття мінімальних цін на алкоголь на рівень інфляції, передбачене чинним законодавством, забезпечує надходження до бюджету і дає можливість українським виробникам «утриматися на ринку». Міністр додав, що сьогодні відзначається збільшення імпорту алкогольних напоїв до України, «що неправильно».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін ініціює підвищення мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої. Згідно з проектом постанови, розробленим Мінфіном, до 31 січня 2013 року оптово-відпускна ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) знижується з діючої 88,5 грн до 87,6 грн за літр 100% спирту, роздрібна підвищується зі 130,5 грн до 142,5 грн за літр 100% спирту. На коньяки: «три зірки» оптово-відпускна ціна підвищується зі 121,34 грн до 132 грн за літр 100% спирту, роздрібна - зі 165,4 грн до 183,9 грн за літр 100% спирту; «чотири зірки»: оптово-відпускна ціна - зі 134,63 грн до 145,4 грн за літр 100% спирту, роздрібна - зі 185,8 грн до 196 грн за літр 100% спирту; «п'ять зірок»: оптово-відпускна ціна - зі 148,91 грн до 158 грн за літр 100% спирту, роздрібна - зі 205,5 грн до 208 грн за літр 100% спирту. Роздрібну ціну на вино пропонується підвищити з 18 грн до 19,6 грн за пляшку об'ємом 0,7 л і 1 л, на шампанське - з 26 грн до 28,3 грн за пляшку об'ємом 0,7 л і 0,75 л.

Потім, з 1 лютого 2013 року пропонується підвищити мінімальну оптово-відпускну ціну на горілку і лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) до 105,5 грн за літр 100% спирту, роздрібну – до 150,5 грн за літр 100% спирту.

Оптово-відпускну ціну на коньяк «три зірки» пропонується підвищити до 143,1 грн за літр 100% спирту, роздрібну - до 195 грн за літр 100% спирту; «чотири зірки» - оптово-відпускну ціну - до 159,4 грн за літр 100% спирту, роздрібну - до 220 грн за літр 100% спирту; «п'ять зірок» - оптово-відпускну ціну до 177,5 грн за літр 100% спирту, роздрібну - до 245 грн за літр 100% спирту.

Також документом пропонується підвищити роздрібну ціну на вино до 20,7 грн за пляшку об'ємом 0,7 л і 1 л, на шампанське - до 29,9 грн за пляшку об'ємом 0,7 л і 0,75 л.

Нагадаємо, Уряд відновив дію мінімальних цін на алкоголь у 2008 році.

У серпні 2011 року Кабмін підвищив мінімальну роздрібну ціну на горілчану продукцію на 45,3% - до 26,1 грн за пляшку 0,5 літра, коньяк "три зірки" - на 26,7% - до 33,08 грн, на вина і вермути — на 50% - до 18 грн за пляшку 0,7 літра або іншу тару місткістю 1 літр.