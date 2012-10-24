Депутат пропонує покінчити з масовим пияцтвом

Як передає кореспондент УНІАН, у даному законопроекті передбачено заборонити продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) з 20 години вечора по 11 години ранку, а також заборонити продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів на відстані менше, ніж 300 метрів від загальноосвітніх навчальних та дошкільних закладів.

Законопроект встановлює також заборону споживання алкоголю на вулицях, у парках, скверах і під’їздах житлових будинків (гуртожитків), інших місцях громадського перебування і відпочинку, оскільки таке споживання робиться на очах неповнолітніх, чим схиляють їх до такого вживання та провокують уявлення про споживання алкоголю як про «побутову справу».

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Даним законопроектом передбачається, що розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення) та в інших заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі і громадського харчування, в яких продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена відповідним органом місцевого самоврядування, або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, - тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також в законопроекті передбачено, що розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі в нетверезому стані, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того пропонується внести зміни до законодавства, передбачивши, що участь майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників у розпиванні з підлеглими їм працівниками пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві або невжиття ними заходів до відсторонення від роботи осіб, які перебувають у нетверезому стані, або приховування ними випадків розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв чи появи на роботі в нетверезому стані підлеглих їм працівників, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законопроектом передбачено, що доведення неповнолітнього до стану сп'яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх замінюють, або іншими особами - тягне за собою накладення штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що сьогодні рівень споживання алкоголю в Україні “є одним з найвищих у світі і становить близько 20 літрів абсолютного спирту на душу населення в рік (офіційна статистика повідомляє про 12-13 літрів)”. “Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей, за даними Національної ради з питань охорони здоров’я” - сказано в ній. В записці зазначається, що, за даними екс-міністра охорони здоров’я України професора Миколи Поліщука, щодня алкоголь вбиває 40 українців.