За розсилання спаму українців хочуть саджати на 3 роки

«Чому по спаму практично немає досвіду притягнення до кримінальної відповідальності, - тому що стаття Кримінального кодексу передбачає нанесення збитків комп'ютерному обладнанню. Але в даному випадку шкода заподіюється людині, яка змушений читати і позбавлятися від спаму. У цьому зв'язку необхідно вносити поправки в Кримінальний кодекс. Тоді може зрушитися з мертвої точки питання спамерів. Це вже давно планується зробити. Є відповідний законопроект № 9575, який ми підтримували. Він зараз перебуває на стадії доопрацювання. І, мабуть, в новому парламенті вона отримає розвиток», - заявив начальник управління по боротьбі з кіберзлочинністю Максим Литвинов, повідомляє «proIT».

Згаданий документ, розроблений регіоналом Володимиром Олійником, передбачає запровадження адміністративних штрафі у розмірі 17 - 34тис грн. або позбавлення волі на строк до 3-х років. Якщо спамерські дії заподіяли тяжкі наслідки, то порушникам вже загрожує 5-8 років в'язниці або більш суттєві штрафи - від 34 до 85 тис грн.

Науково-експертне управління Верховної Ради поки не підтримує позицію правоохоронців. На думку його аналітиків, така дія, як розсилання спаму, ще не досягла того рівня суспільної небезпеки, який дав би підстави визнавати його злочином.

«Адже на практиці досить важко собі уявити, щоб регулярні масові розсилки самі по собі заподіювали "навмисне істотне порушення реалізації прав, свобод або законних інтересів окремих фізосіб, державних або громадських інтересів чи діяльності юридичних осіб» (як це підносить Олійник)», - зазначають експерти.