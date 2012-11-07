Азаров: за 15 років Україна зможе розробити нові гелікоптери

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він заявив під час презентації модернізованих вертольотів Мі-8МСБ та Мі-2МСБ на державному підприємстві «Завод 410 цивільної авіації».

«Це надважливе завдання, і, звісно, уряд буде його підтримувати», - додав прем’єр.

Він зауважив, що модернізовані вертольоти Мі-8МСБ та Мі-2МСБ є багатофункціональними: вони можуть використовуватися як транспортні засоби для надання екстреної медичної допомоги, для потреб Міністерства оборони при відповідному озброєнні вертольотів, у галузі сільського господарства тощо.

«Таким чином, ми забезпечили себе таким важливим видом авіаційної техніки. Це дуже важливе рішення», - підкреслив М.Азаров.

Він повідомив, що перед урядом стоїть ще одне надважливе завдання - модернізація авіаційного парку.

«Зараз йдеться про літаки типу Ан-26. Ми домовилися, що всі питання будуть розглянуті під час наради у прем’єр-міністра і будуть прийняті всі необхідні рішення», - запевнив М.Азаров.