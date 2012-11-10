Офіційний курс валют на 12 листопада
04:00, 10 листопада 2012Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 9 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1014.6314 (на 9 листопада – 1017.9885)
10 RUR – 2.5378 (на 9 листопада – 2.5363)
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