Офіційний курс валют на 12 листопада

Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 12 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 9 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1014.6314 (на 9 листопада – 1017.9885) 10 RUR – 2.5378 (на 9 листопада – 2.5363) Усі курси валют на 12 листопада

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