Янукович: ведемо складні переговори з Росією

Про це Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв’ю кіпрській газеті «Філелефтерос», повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

При цьому він зазначив, що Україна забезпечує ефективний і стабільний транзит російського газу до країн Євросоюзу.

«Сьогодні Україна продовжує виконувати у повному обсязі чинні домовленості та забезпечує ефективний і стабільний транзит до країн ЄС. У той же час ми проводимо складні переговори із нашими російськими партнерами щодо зміни формули ціноутворення у контракті», - сказав В.Янукович.

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Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним у державній резиденції в Ново-Огарьово В.Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України тривають. При цьому він наголосив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, в другому кварталі - 425 доларів, в третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 долари.