Голова Антирейдерського союзу заявляє про тиск з боку правоохоронців

Про це А.Семидідько повідомив на прес-конференції в УНІАН

“За тиждень (після проведення прес-конференції в УНІАН 23 жовтня) стосовно мене Генеральна прокуратора скасувала постанову про закриття кримінальної справи”, - повідомив А.Семидідько. За його словами, кримінальну справу було відкрито в 2010 році, коли він не з'явився на вимогу суду на ефір 5 каналу, щоб зачитати рішення суду про непричетність Андрія Портнова, начальника департаменту з питань судового устрою в Україні та радника Президента України Віктора Януковича до рейдерства.

А.Семидідько також зазначив, що стосовно адвокатів, які захищають майно компанії “Житомирські ласощі”, здійснюються методи психологічного тиску шляхом подачі судових позовів про захист чести і ділової репутації.

“Стосовно Юрія Лещинського (колишнього акціонера ЗАТ “Житомирські ласощі”, якій проживає на території США) було порушено кримінальну справу, стосовно адвоката Алексєєвої й Олега Коляди розглядається в суді позов про стягнення 1 млн. грн як моральної шкоди Ігорю Бойку та іншим співробітникам і особам, які мають стосунок до “Житомирських ласощів”, - заявив голова Антирейдерського союзу.

Нагадаємо, представники Delta Capital SA, колишнього мажоритарного акціонера ЗАТ “Житомирські ласощі” (95,7% акцій), вважають, що в листопаді 2010 року сталося рейдерське захоплення, коли їхню компанію не допустили на збори акціонерів, під час яких було ухвалено рішення про злиття ЗАТ «Житомирські ласощі» і компанії «Будстайл XXI».

За інформацією компанії-позивача, підставою для недопущення її до участі в загальних зборах стала постанова Окружного адміністративного суду Києва, якою Delta Capital SA була виключена з реєстру акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі», а також було скасовано ряд емісій акцій кондитерської фабрики. Нинішнє керівництво фабрики заперечує наявність рейдерської схеми.

Довідка УНІАН. Антирейдерський союз підприємців України створено в 2005 році власниками підприємств, які піддалися рейдерській атаці. Діяльність союзу спрямована на боротьбу з рейдерством, захист інтересів і власності її членів. Союз працює над створенням і веденням інформаційної бази суддів, які ухвалюють неправомірні рішення, а також юридичних і фізичних осіб, які беруть участь в рейдерських атаках. З початку своєї діяльності союз зафіксував близько 800 випадків використання схем незаконного поглинання і захоплення підприємств в Україні.

Крім того, Антирейдерський союз ініціював створення в 2007 році Міжвідомчої комісії з питань протидії незаконному поглинанню і захопленню підприємств при Кабінеті міністрів України.