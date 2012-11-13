Банки перестали продавати долари

Як повідомляє ТСН.ua, придбати долар у кількох обмінниках та відділеннях банків виявилось неможливим. Працівники обмінників пояснюють це відсутністю готівкового долару і "ситуацією з курсом гривні".

На тему: У НБУ натякають, що гривня дешевшатиме

Водночас в одному з банків долари продають, але тільки по 500 в одні руки по 8,24 грн/дол. Разом з тим для погашення доларового кредиту, банк погодився продати необхідну суму за нинішнім ринковим курсом без одержання на руки валютної готівки.