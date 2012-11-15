350 студентів отримають іменні стипендії Верховної Ради

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, відповідний наказ підписав т.в.о. міністра освіти і науки, молоді та спорту Петро Куликов.

Відповідно до постанови ВР «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів» та порядку призначення іменних стипендій ВР, для 251 студента вищих навчальних закладів призначено стипендію у розмірі 1200 грн., також для 99 студентів призначено стипендію у розмірі 900 грн.