Спільник злодія відбив його у міліції, відкривши вогонь з травматики

Як повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв'язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, міліція шукає трьох невідомих крадіїв, один з яких стріляв у Житомирі по патрульних.

За словами А.Ващенко, інспектори патрульної служби помітили, як невідомий намагається викрасти барсетку із салону автомобіля. Під час затримання чоловіка, який встиг вкрасти чуже майно, його спільник відкрив стрільбу з травматичної зброї по працівниках міліції.

Вона пояснила, що водій авто у салоні на своєму сидінні розмовляв із чоловіком на вулиці. Водночас підкравшись до авто зі сторони передніх дверей пасажира, крадій непомітно відкрив двері машини та витяг шкіряний портфель, що лежав на пасажирському сидінні.

Інспектори кинулися до порушника, який, помітивши їх, почав тікати, та міліціонери зупинили його. Спільник підозрюваного, розуміючи, що за мить напарник буде затриманий, відкрив стрільбу з травматичної зброї по інспекторах. Це дозволило підозрюваному добігти до автомобіля, в якому, як з’ясувалось, їх очікував третій спільник.

Власник авто не відразу помітив крадіжку, однак завдяки оперативності міліціонерів викрадене вдалося повернути.

На місці події вилучено 8 стріляних гільз калібру 9 мм та пристрій для відстрілу набоїв з гумовими кулями. Працівникам міліції надано медичну допомогу у зв’язку з отриманням ними забійних ушкоджень.

На розшук невідомих орієнтовано всі служби міліції та за цим фактом проводиться перевірка.