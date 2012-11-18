Міліція не поспішає визнавати смерть сина екс-губернатора самогубством
12:50, 18 листопада 2012Суспільство
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Міліція поки не може констатувати, що син екс-губернатора Закарпаття Івана Різака Олексій вчинив самогубство.
Міліція не впевнена у версії про самогубство
"Констатувати, що це було самогубство, міліція поки не може. Ведеться розслідування. Слідчі працюють для того, щоби прийняти правильне рішення: чи про порушення кримінальної справи, чи про відмову", - розповіла ТСН завідувач сектора зв'язків з громадськістю УМВС України в Закарпатті Ганна Валюк.
Нагадаємо, напередодні в Ужгороді з 16-поверхівки стрибнув і розбився на смерть Олексій Різак. 15 листопада з даху цього ж будинку стрибнув 16-річний юнак з Мукачівщини.
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