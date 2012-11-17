ЗМІ: син екс-губернатора покінчив життя самогубством

Як вдалося дізнатися Мукачево.net, надзвичайна подія сталася напередодні увечері, 16 листопада.

За офіційною версією, юнак 1989 року народження стрибнув з 16 - поверхівки. Його особа встановлена, при ньому був паспорт. Наразі проводяться слідчі дії.

Водночас, за неофіційною, але достовірною, як стверджує видання, інформацією, самогубцем є Олексій Різак - син екс-губернатора Закарпаття.

За словами співробітника міліції, з яким вдалося поспілкуватися Мукачево.net на правах анонімності, хлопець стрибнув з 15 поверху. Перед цим він побував у будинку ймовірно своєї дівчини, залишивши там цінні подарунки та квіти. Тоді повернувся додому, взяв таксі та поїхав до 16-поверхівки, взявши лише паспорт та мобільний.

15 листопада з даху цього ж будинку стрибнув 16-річний юнак з Мукачівщини.