НБУ зобов'язав видавати валютні перекази фізособам в гривнях

Національний банк України зобов`язав конвертувати в гривню валютні перекази на користь фізичних осіб на суму 150 тис. грн (в еквіваленті) і більше.

Про це йдеться у постанові НБУ №476 від 16 листопада, опублікованій в газеті «Урядовий кур`єр» №212 від 17 листопада.

«Встановити строком на шість місяців вимогу про обов`язковий продаж на міжбанківському валютному ринку України надходжень з-за кордону в іноземній валюті на користь фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) на суму, яка дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 тис. грн на місяць», - йдеться в постанові.

При цьому в документі наголошується, що ця вимога стосується і надходжень у російських рублях.

Крім того, зазначається, що «виплата переказу, який надійшов у іноземній валюті з-за кордону на користь фізичної особи на суму, яка дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 тис. грн на місяць, здійснюється в гривнях і зараховується на поточний рахунок одержувача переказу».

Постанова набирає чинності через 10 днів після дня офіційної публікації.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 16 листопада ц.р. підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок».

У законі за Нацбанком закріплюється право тимчасово (терміном до 6 місяців) вводити (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку й урівноваження платіжного балансу України) норму щодо обов`язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті.

Крім того, НБУ надається право тимчасово змінювати терміни розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів дії на грошово-кредитний ринок» 6 листопада.