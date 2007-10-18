Сьогодні у Луганську на базі Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Шевченка розпочала роботу дводенна конференція «Відносини України і НАТО: міфи та реальність», передає кореспондент УНІАН.

За словами директора Центру інформації та документації НАТО в Україні Мішеля ДЮРЕ, у ході конференції планується обговорити широке коло питань: починаючи від історії становлення НАТО - до практичної співпраці України з НАТО.

За його словами, учасники конференції на 70% студенти. Окрім того, у конференції беруть участь експерти та дипломати зі Словенії, Франції, Естонії, завдання яких не агітувати, не переконувати, а інформувати учасників конференції про діяльність НАТО.

У перший день конференції заплановано провести телеміст зі штаб-квартирою НАТО у Брюсселі.

Завтра, окрім традиційної роботи конференції, відбудуться студентські дебати «Економічні інтереси України і політична безпека у сучасних міжнародних відносинах». Конференція має завершитися видачею сертифікатів її учасникам.