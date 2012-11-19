Міліція встановлює обставини побиття героя фільму «Шахта №8»

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, після ряду публікацій в інтернет-ЗМІ про те, що в Сніжному побито бейсбольною бітою Ю.Сиканова – головного героя документального фільму Маріани Каат про копанки, співробітники міліції провели перевірку.

Було встановлено, що 27 жовтня Ю.Сиканов в стані алкогольного сп'яніння перебував біля свого будинку, і на грунті неприязних стосунків, викликаних побутовими умовами, між ним і його сусідами виникла словесна сварка, яка переросла в бійку. В результаті Ю.Сиканов від удару бейсбольною бітою дістав перелом щелепи.

За цим фактом було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання). У його рамках опитано всіх учасників подій, і ситуацію вони описують по-різному.

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Потерпілий стверджує, що його побили сусіди у нього вдома, а ті, в свою чергу, заявляють, що сварка відбулася на вулиці, і саме Ю.Сиканов першим почав бити їх битою, яку приніс з дому. Старший із сусідів нібито відібрав у хлопця цю биту і завдав йому кілька ударів з метою припинення його протиправних дій.

З метою усунення суперечностей у свідченнях фігурантів на даний час у цій кримінальній справі проводяться необхідні слідчі дії, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за словами активістки громадської організації «Донецький правозахисний центр» Олени Ігнатьєвої, громадськість збирає гроші на лікування побитого Ю.Сиканова.

За її словами, Ю.Сиканов перебуває в одній з макіївських лікарень, у щелепно-лицьовому відділенні, лікарі ставлять попередній діагноз «перелом суглобових відростків нижньої щелепи». Тому хлопцю потрібна термінова операція з встановлення спеціальних пластин, щоб він не став інвалідом.

Як сказала О.Ігнатьєва, за попередньою оцінкою лікарів, на лікування і на реабілітацію необхідно до 10 тис. грн.

Допомогти можна, перерахувавши гроші на особисту картку Ю.Сиканова у відділенні Приватбанку на номер: 5211 5374 1725 8378.

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26 березня фільм естонського режисера М.Каат «Шахта №8», який розповідає про експлуатацію дитячої праці на нелегальних шахтах Донецької області, був заборонений до показу на Фестивалі документального кіно в Києві.

Головний герой фільму - підліток з неблагополучної сім'ї, який змушений йти працювати в копанці, щоб прогодувати сестер. Фільм був знятий з фестивального показу з ініціативи його українського співпродюсера Олени Фетисової. Причому відбулося це всього за кілька годин до презентації. Український співпродюсер фільму О.Фетисова несподівано назвала своє ж кіно «постановочним і таким, що не відповідає жанру». Такий хід, на думку естонської сторони, виглядає досить дивним, оскільки раніше нічого подібного О.Фетисова не заявляла, і навпаки, будучи продюсером, мала намір поширювати фільм в Україні.