За корупційну схему затримали заступника мера Мелітополя

Як повідомили в прес-службі прокуратури Запорізької області, заступник мера вимагав і одержував гроші від перевізників за дозвіл працювати на маршрутах без договорів і захист від наслідків перевірок маршрутів.

Прокуратурою області проти посадовця порушено кримінальну справу за ст. 368 ч.2 КК України (отримання хабара у великому розмірі або посадовцем, який займає відповідальне становище, пов'язане з вимаганням хабара), карається позбавленням волі на термін від 5-ти до 10-ти років з позбавленням обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років і з конфіскацією майна.

За даними прокуратури, минулого тижня було затримано начальника комунального підприємства Мелітополя, що займається пасажирськими перевезеннями, з 18 тис. грн які, за його словами, призначалися для передачі заступникові мера, затриманому сьогодні.