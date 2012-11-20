Київавтодор просить Попова заборонити взимку нічне паркування в центрі Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час колегії КМДА генеральний директор «Київавтодору» Георгій Глинський.

«Для кращої і більш ефективної роботи нашої техніки в зимових погодних умовах, ми подали голові КМДА пропозицію ініціювати підготовку розпорядження про порядок паркування транспорту на окремих вулицях міста, яке б передбачало паркування транспортних засобів у парні дати – на парному боці вулиці, а в непарні – на непарному боці вулиці, як це було передбачено раніше. А у нічний період необхідно передбачити заборону стоянки транспортних засобів на вулицях центральної частини міста, щоб можна було здійснювати прибирання снігу», – сказав керівник підприємства.

Він додав, що було б доцільним переглянути порядок організації місць зупинок та відстою маршрутних таксі біля станцій метрополітену, пересадочних вузлів та інших об’єктів, де створюються значні ускладнення для роботи комунальних шляхово-експлуатаційних підприємств. А також забезпечити евакуацію машин, що заважають прибиранню снігу.

Г.Глинський повідомив, що на сьогодні комунальна корпорація здійснила комплекс обов’язкових заходів з підготовки до зими. Зокрема, підготовлено до роботи всю наявну снігоприбиральну техніку: 104 солерозкидувачі, 98 снігоочищувачів, 9 снігонавантажувачів, 30 навантажувачів посипальних матеріалів та 52 трактори з очисним обладнанням. Усього на дороги столиці готові вийти 293 одиниці спецтехніки комунальної корпорації.

Окрім того, «Київавтодор» уклав договори зі сторонніми підприємствами на виділення додаткової спецтехніки на осінньо-зимовий період. Таким чином, взимку місто додатково очищуватимуть від снігу 112 самоскидів, 8 грейдерів, 34 навантажувачі, 29 екскаваторів та 6 бульдозерів.

Також дорожні служби заготовили 32,8 тис. тонн технічної солі, 1,2 тис. тонн фрикційних матеріалів та 5,8 тис. тонн піскосоляної суміші. Усі зазначені матеріали зараз зберігаються у 15 ангарах підприємствах.

«Для скорочення дальності вивезення снігу, ми рекомендували районам визначити додаткові місця для його складування», – зазначив Г. Глинський.