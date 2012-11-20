Експерт: Європа переходить з російського газу на американське вугілля

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на Х Міжнародному форумі «Газ Росії – 2012», сказав президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

«Система торгівлі правами на викиди вуглекислого газу дає парадоксальні ринкові сигнали, які роблять вигідним перехід не на газ, а на вугілля. У першому півріччі Німеччина, Італія і Нідерланди імпортували кам'яного вугілля зі США і Колумбії, відповідно, на 37%, 83% і 86% більше, ніж у першій половині 2011 року», - сказав В.Язєв.

За його словами, за 9 місяців цього року виручка «Газпрому» від продажу природного газу до Європи збільшилася на 5,8%, але скоротилася від продажу до ближнього зарубіжжя на 9,8%. Зокрема, за підсумками 9 місяців на 11% скоротила закупівлю російського газу Італія, на 20,4% - Франція, на 5,4% - Велика Британія. Збільшився продаж газу тільки до Туреччини - на 10,4%, повідомив він.

В.Язєв повідомив, що в цілому у першому півріччі імпорт Євросоюзом зрідженого природного газу (він займає 20% загального продажу газу) скоротився на 34%, трубопровідного - на 12%. Також поставки ЗПГ з Катару зменшилися на 34%, з Нігерії - на 44%. ЗПГ тепер йде до Японії та Кореї, де ціна прив'язана до нафтової корзини, і в середньому майже в два рази вища, ніж у Євросоюзі, зазначив він.

Водночас, В.Язєв упевнений, що ці проблемні моменти не знижують інтересу російського експортера до європейського ринку.

За його словами, незважаючи на те, що цього року експорт російського газу до Європи зменшиться приблизно на 4,3%, частка Росії в газопостачанні Європи зберігається на рівні 38,6%.

При цьому В.Язєв зазначив, що конкуренція на європейському ринку посилюється.

«Крім Норвегії, Алжиру, Нідерландів, Нігерії, Катару в недалекому майбутньому можуть з'явитися нові конкуренти: Азербайджан, Туркменістан, Мозамбік, Кіпр, Ізраїль та інші. А ще є Іран й Ірак. Можливо, і норвежці знову наростять виробництво газу. Їм додає оптимізму відкриття багатющих родовищ в Баренцовому морі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня цього року міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявляв про зниження споживання країною російського газу на 15% та економію 1,8 млрд дол. за рахунок переведення майже всіх ТЕЦ на вугілля.

Президент України Віктор Янукович у травні 2012 року заявляв, що обсяг видобутку вугілля в Україні цього року має зрости до 85 млн. тонн.

В останні два роки Україна декларує плани щодо переходу на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.

Споживання вугілля в Україні в січні-вересні 2012 року збільшилося порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 6,8% - до 45,483 млн. тонн, видобуток вугілля за цей період зріс на 5,3% - до 63,997 млн. тонн із 60,772 млн. тонн за аналогічний період 2011 року.