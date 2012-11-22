У Києві перевірять усі горища та мансарди

Як повідомляє прес-служба КМДА, таке рішення штабу з надзвичайних ситуацій було прийнято, щоб убезпечити киян від пожеж, які можуть статися внаслідок використання згаданих приміщень не за призначенням.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку на вул. Івана Мазепи, 3/5.

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За даними МНС, пожежа виникла в мансарді будинку з подальшим розповсюдженням вогню на сусідні квартири та дах будівлі. Під час гасіння вогню було евакуйовано 96 мешканців будинку із 55 квартир.

Пожежа була ліквідована о 04.05. Вогнем знищено 600 м. кв. даху і покриття будівлі, вісім квартир на шостому поверсі над першим та другим під’їздами. Загиблих та постраждалих немає.